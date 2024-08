Sai um helicóptero para andar com a cabeça no ar… perdão, para proteger a população!

O vereador do PSD na Câmara Municipal de Alenquer, Nuno Henriques, ficou alarmado com o recente sismo que afectou o país e na última reunião de câmara defendeu que o melhor que Alenquer deveria fazer para se proteger contra estes fenómenos naturais era comprar um helicóptero para ajudar no combate aos sismos. “Parece-me que é um investimento a fazer, também teremos de fazer um heliporto, mas temos a infraestrutura na OTA”, disse. O autarca não explicou em que é que o helicóptero vai ajudar num terramoto e como é que a população se protege com um meio destes. Podia-se dizer que há alguns autarcas que sonham, outros que andam a pensar alto… neste caso parece que o autarca está com tendência para andar com a cabeça no ar.