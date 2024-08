As visitas não enchem a barriga

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, foi visitar os quartéis de bombeiros de Vila Franca de Xira no dia 21 de Agosto para conhecer o efectivo afecto ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. Os dirigentes dos corpos de bombeiros devem ter apreciado a visita do dirigente, mas o Cavaleiro Andante tem quase a certeza de que iriam preferir em vez da visita que só serve para se mostrar e fazer campanha pela sua imagem, a visita de um cheque ou envelope financeiro que ajudasse as corporações a ultrapassar algumas das dificuldades. No fundo, mais dinheiro e menos conversa....