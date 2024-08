Eficácia comprovada!

A última reunião pública do executivo de Arruda dos Vinhos, realizada a 19 de Agosto, bateu todos os recordes de velocidade e os 12 pontos da ordem do dia ficaram despachados em menos de meia hora. As más-línguas dirão que a pressa dos autarcas era para irem de férias descansados, mas o Cavaleiro Andante duvida. Até porque Arruda dos Vinhos é um daqueles raros exemplos positivos na região em que as reuniões de câmara não fazem pausas para as férias grandes de Verão, como acontece por exemplo no vizinho concelho de Vila Franca de Xira....