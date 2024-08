Quem tem cu tem medo e de que valem certas organizações do Estado

O barulho mediático à volta do terramoto da madrugada do dia 26 de Agosto só tem uma explicação: na Área Metropolitana de Lisboa há milhões de pessoas que vivem perto do mar que têm medo todos os dias de um tsunami como aqueles que de vez em quando se vêm nas televisões.

Foi longe do mar que ouvi o testemunho mais impressionante destes últimos anos contado por uma senhora que tem a casa dos seus sonhos a 50 metros do mar. Diz ela que antes de se deitar ouviu a fúria do vento nas persianas, “tão estranho aquele barulho, lembrei-me do terramoto de 1755, mas adormeci, até que quase pela manhã saltei da cama e pedi ajuda a Deus”.

Resumindo, que Deus não paga casas e muito menos construídas em cima do mar; pela primeira vez na minha vida de Cavaleiro Andante ouvi uma pessoa lamentar ter construído o seu palácio em cima das rochas, à mão de semear de um tsunami. O terramoto de 1755 parece cada vez mais que foi ontem. E até a forma como as autoridades vieram a público, demonstra que Portugal não está preparado para uma situação de catástrofe. E todos sabemos quanto custam aos cofres do país.