Trabalho para o Ministério Público directamente da picaria de São Manços

Há um vídeo na net e várias noticias de jornal que mostram com palavras e imagens a maldade praticada com um homem, pai de duas crianças menores, que foi morto por um touro em pontas. Quem gosta da festa brava devia unir-se para mobilizar o Ministério Público contra quem meteu um touro enraivecido na rua, em pontas, num recinto protegido por grades que mais pareciam as de um galinheiro.

Haja vergonha neste país de gente envergonhada. Nas notícias sobre o assunto não há um sacana de um jornalista que tenha questionado as autoridades sobre a legislação que defende pessoas inocentes contra a maldade humana. Só larga um toiro de 600 quilos, em pontas, para um recinto de uma picaria, quem tem o diabo no sangue e quer causar desgraça. Só gente irresponsável monta uma vedação da altura dos cornos de um toiro capaz de matar um homem em menos de meia dúzia de segundos. Este caso é de bradar aos céus pela indigência das autoridades. O que se vê nas imagens ao nível da segurança dos espectadores é uma coisa do outro mundo. A falta de ajuda ao homem enquanto ia voando e rebolando no chão à frente dos cornos do toiro mostra como o animal foi preparado para a chacina. Se aquele espectáculo que custou a vida a um pai de dois filhos menores não for investigado, Portugal não merece o estatuto de país civilizado.