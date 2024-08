O mais fácil é chutar para canto!

A Câmara de Benavente diz que pouco pode fazer em relação ao barulho de um bar que a própria câmara concessionou a privados em Samora Correia. Alguns moradores já foram à autarquia reclamar, dizendo que não conseguem descansar, mas o município chuta para canto, desculpando-se com competências e outras coisas, como se não tivesse a responsabilidade de ser dona do espaço e ser de esperar que contribua para a qualidade de vida, com que os autarcas enchem a boca. Se os moradores não podem contar com a câmara, vão contar com quem?.