Se houvesse um cadastro de responsabilidades…

O caso do casal de emigrantes de Giesteira, em Fátima, que descobriu que o seu terreno, ao lado da casa de família, foi registado em nome de outro casal por erro na indicação do artigo matricial não se entende num país tão pequeno. Como o facto de o concelho de Ourém não ter cadastro predial. Se houvesse cadastro seria difícil que tal acontecesse. Mas ainda menos se entende como é que os anos passam e não temos um país ao mesmo ritmo, com concelhos com cadastro actualizado e outros ao lado sem cadastro. E de quem é a culpa? Ui, ui, não deve ser de ninguém por falta de cadastro de responsabilidades.