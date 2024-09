Aprendam como se faz!

Na última reunião do executivo da Câmara de Arruda dos Vinhos, o presidente Carlos Alves foi chamado à atenção por um munícipe que lamentou as constantes descargas ilegais de monos num do ponto da vila, situação que, criticou, já devia estar resolvida. O autarca reconheceu que é um problema mas lembrou que, comparado com os concelhos vizinhos, Arruda dos Vinhos ainda é um exemplo. Talvez o presidente de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, devesse marcar um almoço com o camarada de Arruda para este lhe passar a receita e livrar-se rapidamente desta praga mal-cheirosa....