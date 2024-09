Ricardo Oliveira é deputado pelo PSD na Assembleia da República, e tomou posse esta semana como presidente da distrital laranja. Para festejar a sua tomada de posse num cargo de grande responsabilidade, muito mais do que o de deputado, lembramos aqui que no dia a seguir ao terramoto Ricardo Oliveira publicou na sua página do facebook os conselhos que todos devemos seguir quando a terra treme. Um dos seus seguidores comentou o texto e alertou para um dos pontos em que mete a protecção civil e o facto de só quase uma hora depois do terramoto as autoridades terem dado sinal de vida. Resposta do Ricardo: “Foi um sismo sentido numa escala acima do habitual, mas que ainda assim não foi sentido por muita gente. A minha esposa, mesmo ao meu lado, não deu por nada”. Caso para dizer que temos um deputado da região que nos dá a ver o país pela cama lá de casa.