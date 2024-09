Meter o dedo em seara alheia

A primeira reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira após as férias de Verão ficou marcada pelas queixas dos vereadores da CDU sobre o ruído dos aviões que continuam a sobrevoar o concelho.

A primeira reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira após as férias de Verão ficou marcada pelas queixas dos vereadores da CDU sobre o ruído dos aviões que continuam a sobrevoar o concelho. Nuno Libório (na foto) lamentou que a gestão de Fernando Paulo Ferreira não esteja a ser capaz de forçar o governo e a NAV a reverter o problema e num dos momentos, quando pediu a palavra e foi informado que já tinha esgotado o seu tempo, reagiu: “Oh doutor, não meta já o dedo, tenha calma, são apenas 33 segundos”, num momento que fez soltar algumas risadas na plateia. O espanto foi tal que logo a seguir o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, brincou dizendo que já tinha ouvido muita coisa em reunião de câmara mas nunca nada deste género envolvendo dedos em seara alheia, por assim dizer....