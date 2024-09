Pedro Duarte e as olheiras de alguns dos convidados na visita a O MIRANTE

Pedro Duarte marcou uma visita de uma hora a O MIRANTE e acabou por ultrapassar as duas horas. Conversa puxa conversa, o ministro dos Assuntos Parlamentares acabou a levar na viagem para Lisboa alguns testemunhos que certamente não consegue encontrar nos jornais regionais de Lisboa e do Porto, nomeadamente no JN e no DN só para falarmos de dois dos mais conhecidos, e cada vez mais regionais, o que só é bom para o jornalismo de proximidade. Pedro Duarte não trouxe polícia, viajava no banco da frente ao lado do motorista, e embora tenha arranjado tempo para comer um pampilho e beber um café, não desviou os olhos nem a atenção dos convidados de O MIRANTE que tinham questões para lhe colocar. O Cavaleiro Andante não foi convidado mas pelas fotografias posso assegurar que havia entre os convidados algumas olheiras que só podem ficar a dever-se se ao fim-de-semana do Festival da Sopa da Pedra em Almeirim.