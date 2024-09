Vários moradores da vila do Forte da Casa deram nota que há mais de duas semanas que os monos não são recolhidos na Rua Batista Pereira. As pessoas dizem que já não se pode circular no passeio e alertam que os monos estão junto a um parque infantil, frequentado diariamente por dezenas de crianças. Já que, pelos vistos, não há solução para o problema da recolha do lixo, por que não seguir a velha máxima do “já que não podes vencê-los junta-te a eles” e rentabilizar este cenário em termos turísticos, já que há gostos para tudo. “Vá para o terceiro mundo cá dentro” podia ser o mote para a campanha publicitária.