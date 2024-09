Disparar sobre tudo o que mexe

Na última reunião do executivo da Câmara de Santarém, o vereador do Chega guardou-se para o ponto sobre o pedido de suspensão de mandato do presidente Ricardo Gonçalves (PSD) para bater em tudo o que mexia.

Na última reunião do executivo da Câmara de Santarém, o vereador do Chega guardou-se para o ponto sobre o pedido de suspensão de mandato do presidente Ricardo Gonçalves (PSD) para bater em tudo o que mexia. Pedro Frazão atacou a gestão de Ricardo Gonçalves e seu pares, vociferou contra o “conluio” entre PSD e PS na gestão da autarquia, desdenhou da “corte” de funcionários da autarquia que foi à sala de sessões aplaudir o presidente, e ainda quis fazer do vereador do PS Nuno Domingos o bombo da festa, lançando insinuações sobre a sua conduta profissional e política a que o visado respondeu com uma calma olímpica. Frazão, que foi o único elemento do executivo que não aplaudiu Ricardo Gonçalves, atirou em todas as direcções e só faltou disparar sobre si mesmo. Mas, para isso, já bem bastam os seus companheiros de partido em Santarém, que gostam tanto dele como o Cavaleiro Andante gosta de vinho azedo....