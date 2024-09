partilhe no Facebook

“Enquanto não há amanhã… ilumina-me”. O trecho da canção de Pedro Abrunhosa faz jus à resistência luminosa que se mantém, há duas semanas, em Samora Correia. A iluminação festiva que foi colocada durante as festas de Agosto, que se realizaram de 15 a 19, ainda permanece ligada durante o período nocturno na Avenida O Século. O evento foi organizado pela ARCAS, com o apoio da Câmara de Benavente e da Junta de Freguesia de Samora Correia, mas duas semanas depois ninguém conseguiu obrigar a empresa contratada para o efeito a retirar as estruturas e desligar a iluminação festiva à iluminação pública. Numa altura em que em Portugal até os inaladores pressurizados, como aqueles que são usados para a asma, são questionados pela sua sustentabilidade ambiental imagine-se o impacto dos kwh extra na factura da luz.