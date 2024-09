Foram-se as árvores, chegaram os carros

As festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, que decorreram no final da semana passada, voltaram a não ter um espaço próprio. A solução encontrada é a mesma, desde que os terrenos da zona ribeirinha foram destinados à Urbanização Villa Rio, e as festas realizam-se na Quinta Municipal da Piedade. Tal como no ano passado, a solução da junta de freguesia passa por retirar as árvores do parque de estacionamento junto à APAC, à entrada da Quinta Municipal da Piedade, para os divertimentos se poderem instalar. Se de cada vez que há falta de espaço fossem arrancadas árvores não havia falta de estacionamento e teríamos cada vez mais espaços com chapa sobre rodas em vez de vegetação… O Cavaleiro Andante continua à espera da resposta da presidente da junta para saber onde foram parar as oliveiras enquanto a malta se divertia nas festas.