Tanto trabalho para quê?

Cinco presos evadiram-se da cadeia de Vale de Judeus, em Alcoentre, numa daquelas fugas dignas de filme de Hollywood. Normalmente, as fugas da prisão acontecem através da construção de túneis mas este grupo decidiu fazer a coisa com estrondo e literalmente saltar muros e redes até alcançar a liberdade. A aparatosa fuga demorou longos minutos (pelo menos na perspectiva dos fugitivos) sem que alguém tenha detectado fosse o que fosse. Perante tanta facilidade fica a sensação que, com um bocadinho mais de imaginação e ousadia, os foragidos podiam ter saído mesmo pela porta grande….