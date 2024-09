Valha-nos Frei Galvão!

A Câmara Municipal de Santarém continua em maré de azar com as obras que nos últimos tempos pôs em marcha.

A Câmara Municipal de Santarém continua em maré de azar com as obras que nos últimos tempos pôs em marcha, seja por causa dos concursos desertos, dos empreiteiros que vão à falência, dos preços que sobem em flecha ou outras vicissitudes. Só na última reunião do executivo surgiram vários pontos relacionados com esses berbicachos, como mais uma revisão de preços nas obras de requalificação do Bairro de Alfange, o atraso na empreitada de substituição de portas e janelas na Biblioteca Braamcamp Freire ou mais uma despesa extra na atribulada empreitada do mercado municipal. O Cavaleiro Andante acredita na máxima que defende que para grandes males grandes remédios. Por isso aconselha o novo presidente da câmara a acender umas velinhas a Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro e padroeiro da construção civil, como o Cavaleiro Andante descobriu na Internet. Pode ser que esconjure este complexo de Santa Engrácia que paira há muito tempo não só sobre Santarém, como também sobre o país....