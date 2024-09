As raízes das árvores existentes na Recta da Fresca, em Arruda dos Vinhos, começaram a danificar o pavimento e, segundo o município, a situação acarretava riscos para os peões porque obrigava-os a caminhar pela estrada devido aos desníveis no pavimento. Por isso, nada como arrancar o mal pela raiz e as árvores foram todas abatidas, num cenário que não agradou a toda a gente. É certo que vão ser plantadas novas árvores, mas toda a gente sabe o tempo que estas demoram a crescer. Se ao menos o abate fosse feito mais perto do Inverno, ao menos já haveria lenha para aquecer. Agora assim, em pleno Verão, o que fica mesmo a fazer falta é a sombrinha....