Uma ajudinha marota

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, é um rapaz danado para a brincadeira. E na inauguração da FRIMOR – Feira Nacional da Cebola, que decorreu no final da passada semana em Rio Maior, demonstrou-o mais uma vez. Quando a presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior e deputada do PSD à Assembleia da República, Isaura Morais, decidiu subir para a balança de um expositor a fim de aferir como anda de quilos, o autarca ajudou o ponteiro a subir ao colocar um pezinho maroto na ponta do estrado. Isaura deu depois pela marosca e lá respirou de alívio ao perceber que aquele peso todo tinha tido uma ajudinha externa. É que o peso a mais só interessa se for peso político. E nesse capítulo quer-nos parecer que Isaura também não tem ganho muito lá pela capital....