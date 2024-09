partilhe no Facebook

A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira e os seus trabalhadores meteram mãos à obra para requalificar uma antiga cabine telefónica e colocá-la ao serviço da comunidade como biblioteca e espaço de apelo à leitura para quem decide passar umas horas a passear no jardim da cidade. Mas, logo no dia seguinte à inauguração, todos os livros foram roubados e não sobrou um para amostra. Ora aqui está um perfeito exemplo do que é, sem sentido figurado, dar pérolas a porcos....