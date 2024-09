Difícil agradar a todos

A última reunião descentralizada da Câmara de Vila Franca de Xira realizou-se em Castanheira do Ribatejo, no centro de eventos Plaza Ribeiro Telles

A última reunião descentralizada da Câmara de Vila Franca de Xira realizou-se em Castanheira do Ribatejo, no centro de eventos Plaza Ribeiro Telles, mas a escolha da localização motivou algumas queixas. Primeiro entre os eleitos da CDU, que lamentaram ser num espaço longe do centro da vila e difícil de encontrar para a maioria. Depois, pela própria presidente da junta, Florinda Roque, que desejou que a reunião tivesse tido lugar num espaço mais central ao invés de num local afastado que obrigou os mais velhos a recorrer a transporte se quisessem assistir à reunião. E, como se não fosse suficiente, nos corredores ainda se ouviu alguns vereadores a notar que na transmissão online realizada pelo município, durante os intervalos, estava a passar publicidade ao centro de eventos em vez das iniciativas do município que habitualmente são transmitidas. Enfim, nada de dramático. Afinal de contas, nem Jesus conseguiu agradar a todos....