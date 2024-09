Internet, essa modernice!

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Na última Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz o presidente da junta, Mário Cantiga, foi questionado sobre o ponto de situação da antiga fábrica da Cimianto. Na resposta, o autarca lembrou um velho projecto apresentado pela Câmara de Vila Franca de Xira que contemplava todos os terrenos da antiga Escola da Armada até à vila de Alhandra, lembrando que provavelmente a imagem desse projecto ainda estaria online no site da câmara. Mas depois, surpreendentemente, fez questão de dizer que não tinha a certeza porque não é pessoa de visitar sites “ou coisa nenhuma” dessas modernices, confessando ser uma pessoa da velha guarda. “Ou então sou burro”, confessou. O Cavaleiro Andante ficou surpreendido com a confissão do autarca. Sobretudo porque toda a gente sabe que pior burro é aquele que não quer aprender....