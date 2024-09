O que há a esconder?

partilhe no Facebook

O Conselho Municipal de Segurança em Vila Franca de Xira é, desde a primeira hora, um espaço fechado e reservado aos eleitos locais onde estes podem denunciar situações e obter uma informação actualizada sobre o ponto de situação da segurança no concelho. Não se compreende como numa sociedade democrática que já se queria madura, as reuniões deste órgão continuem a ser à porta fechada, impedindo os jornalistas de fazer o seu trabalho e, dessa forma, melhor informar a comunidade. Custava assim tanto abrir uma parte da reunião à presença da imprensa, para que esta pudesse acompanhar a apresentação dos números pelas autoridades policiais e depois uma outra, privada, destinada apenas aos eleitos? O Cavaleiro Andante deixa o desafio aos vereadores de Vila Franca de Xira: não há aí ninguém com coragem para propor que estas sessões sejam abertas à imprensa?.