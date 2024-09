Mais uma promessa?

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, prometeu ao presidente da Câmara de Vila Franca de Xira que vai instruir a NAV, empresa que gere a navegação aérea no aeroporto de Lisboa, para rever as rotas de descolagem e aterragem.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, prometeu ao presidente da Câmara de Vila Franca de Xira que vai instruir a NAV, empresa que gere a navegação aérea no aeroporto de Lisboa, para rever as rotas de descolagem e aterragem que, desde Maio, estão a dar dores de cabeça aos moradores do concelho ribatejano. Mas apesar da promessa não se sabe quando é que, na prática, os aviões deixam de voar por ali. Resta saber se esta promessa é para cumprir ou se junta a outras que o município vai ouvindo ao longo dos anos, como a construção do novo tribunal, a reparação do mouchão da Póvoa ou a criação dos dois novos nós de acesso à auto-estrada do norte....