O Buraco XIII

Setembro está a ser um mês de Verão como não acontecia há muitos anos. Talvez por isso o buraco na paisagem da Chamusca, que dantes era uma piscina, seja mais visível quando os chamusquenses sobem os miradouros da Terra Branca e apreciam a paisagem. É verdade que as crianças e os jovens já regressaram à escola e agora a piscina faz menos falta para ocuparem os tempos livres. Entretanto cinco anos são muitos dias, e muitos meses, e a maioria já nem se lembra que a Chamusca teve uma piscina. Nada disso impede que os políticos que governam o concelho há 11 anos continuem a levar às reuniões do município da Chamusca o assunto do buraco, ou seja, das obras onde havia uma piscina há cinco anos, como certamente fizeram os políticos de Lisboa entre 1568 e 1966, tempo que demoraram as chamadas obras de “Santa Engrácia”, entretanto popularizada entre os alfacinhas para designar algo que demora muito tempo a concluir, ou que nunca mais é acabado, e que passou também para as anedotas e para as revistas do Parque Mayer.