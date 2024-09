Pedro Ribeiro não brinca em serviço

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, está já a treinar para o próximos combates políticos e aproveitou para afinar a pontaria na iniciativa Scalabis Water Fun, uma espécie de Jogos Sem Fronteiras que envolveu colaboradores e autarcas dos municípios da Lezíria do Tejo. O autarca mostrou-se muito competitivo e concentradíssimo. A prova decorreu no complexo aquático municipal de Santarém e houve logo quem coscuvilhasse que Pedro Ribeiro já andava a tratar de conhecer os cantos à casa, porque a sua ideia é ser candidato do PS à Câmara de Santarém. Daqui a uns tempos veremos se a pontaria dessas más línguas é certeira ou se os seus palpites são tão bons como os do Cavaleiro quando joga no Euromilhões...