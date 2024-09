Venha a nós o vosso branco...

O festival Alma do Vinho, em Alenquer, é uma celebração das tradições e raízes vinícolas do concelho e uma oportunidade para os produtores locais mostrarem as suas criações e sabores.

O festival Alma do Vinho, em Alenquer, é uma celebração das tradições e raízes vinícolas do concelho e uma oportunidade para os produtores locais mostrarem as suas criações e sabores. No entanto, na cerimónia de inauguração, o Cavaleiro Andante notou que muito pouca gente andava de copo na mão: nem copos cheios, nem vazios, nada! Felizmente, com o andar da cerimónia o néctar dos deuses lá começou a pingar aqui e ali, permitindo aos visitantes matar a sede e provar as ‘pomadas’. E foi um ver se te avias...