Real trapalhada

Apesar de estar assinado desde Julho o contrato com o PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), para requalificação do posto médico de Alcoentre e Centro de Saúde de Azambuja, a câmara municipal ainda não tinha recebido no dia 10 de Setembro a verba correspondente à empreitada. Depois de questionado pelo presidente da Junta de Alcoentre, Francisco Morgado, o presidente da autarquia de Azambuja, Silvino Lúcio, explicou o motivo, que rotulou de trapalhada. “Fomos chamados ao Infarmed para assinar o contrato de transferência das verbas do PRR. Passaram dois meses e meio e mandaram um documento assinado, mas não eram os contratos, eram as minutas. Foi um engano do ministério e a funcionária disse que ia entrar o dinheiro. Até agora nada”. Um engano que tem levado a população a questionar a junta e que tem irritado Francisco Morgado. “Qualquer dia tenho a vila cheia de faixas sobre a saúde”, disse o autarca, farto de ouvir o desagrado dos fregueses.