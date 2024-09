Um homem do terreno

José Honrado, vereador do PS na Câmara de Alenquer, é um dos que ultimamente mais se tem ausentado das reuniões, o mais discreto, e que passa por entre “os pingos da chuva” quando o seu nome vem à baila. O vereador do PSD, Nuno Henriques questionou, na última reunião do executivo, se o autarca tem o perfil indicado para ser o representante da Câmara de Alenquer no Conselho Consultivo de Gestão do Monumento Natural Local do Canhão Cársico de Ota. O Cavaleiro Andante compreende onde Nuno Henriques quer chegar, mas não nos esqueçamos que José Honrado tem o pelouro do espaço público e, como tal, não deve gostar de ser pássaro de gaiola, estando previsivelmente mais à vontade em acção no terreno do que enfiado numa sala ou num gabinete em enfadonhos jogos retóricos….