Um PSD distrital que faliu mas não acabou

A distrital do PSD de Santarém foi liderada nos últimos anos por João Moura que tem no seu currículo umas boas anedotas que não influenciam em nada a sua rica vida política. A prova é a sua escolha para secretário de Estado da Agricultura, um lugar que lhe permite dar algumas benesses à sua clientela política, já que de agricultura estamos falados há muitos governos e assim continuaremos como está escrito nas estrelas. O texto vem a propósito daquilo que se passa nas inúmeras concelhias do PSD no distrito de Santarém, em que a Chamusca é o melhor exemplo. Entretanto o PSD já mudou de líder distrital, o que podem ser boas notícias para os laranjinhas que corriam o risco de desaparecer como representantes do povo numa boa parte do distrito. Como do passado não reza a história, o mais certo é o actual secretário de Estado da Agricultura começar a aparecer na região como o mais distinto político do Ribatejo, quem sabe candidato a ministro quando a actividade agrícola na região ribatejana já estiver nas mãos dos espanhóis como acontece no Alentejo.