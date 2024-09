O crime não compensa

Pedro Matos, o ex-presidente da Junta de Freguesia de Mouriscas, vai ficar para a história como um dos autarcas que mais se serviu do seu cargo para proveito próprio. Está a ser julgado por peculato de titular de cargo político na forma continuada em Santarém e a primeira sessão do julgamento deixou até o colectivo de juízes de boca aberta com as justificações dadas pelo ex-autarca. Chegou ao ponto de dizer que mandou instalar um ar condicionado em casa com o dinheiro da junta para ter maior conforto para exercer funções a partir da sua habitação familiar. Com o dinheiro da junta também terá comprado um computador, monitor, feito reparações em veículos…enfim um manancial de aquisições que saíram directamente do bolso dos contribuintes. O pior desta brincadeira toda é que, se for condenado, vai ter de devolver tudo…e com juros!.