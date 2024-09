Sabe a pato

Quem circula a pé junto do parque urbano de Santa Sofia, em Vila Franca de Xira, é surpreendido diariamente por várias famílias de patos.

Quem circula a pé junto do parque urbano de Santa Sofia, em Vila Franca de Xira, é surpreendido diariamente por várias famílias de patos que, garante quem ali vive, são tão bem comportados que até têm por hábito atravessar as ruas nas passadeiras. Apesar de os animais não fazerem mal a uma mosca, já houve quem aproveitasse reuniões da câmara e junta de freguesia para dizer mal da presença dos animais e de como estes podem ser um risco para a saúde pública. Esperemos que, com tanta contestação, ninguém se lembre de lhes dar o arroz....