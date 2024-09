A macrocefalia de Lisboa tem sido muito criticada por autarcas de Santarém, nomeadamente pelo anterior presidente da câmara Ricardo Gonçalves, que entretanto suspendeu o mandato para assumir a presidência do Instituto Português do Desporto e da Juventude, precisamente em...Lisboa. Outro sintoma de que a macrocefalia da capital continua em altas, e que continua muito válido o velho e gasto slogan “Portugal é Lisboa e o resto é paisagem”, notou-se agora com o anúncio de que a apresentação do próximo Festival Nacional de Gastronomia de Santarém vai ter lugar em... adivinhem lá? É isso mesmo, em Lisboa!! Já diz o velho ditado: “se não os podes vencer, junta-te a eles”.