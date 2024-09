Mentir com todos os dentes que se tem na boca

Os vereadores da oposição socialista no Sardoal, Pedro Duque e Patrícia Silva, questionaram em reunião do executivo a maioria PSD sobre a desmarcação de consultas de dentista no Centro de Saúde de Sardoal, por ausência de assistente de dentista.

Os vereadores da oposição socialista no Sardoal, Pedro Duque e Patrícia Silva, questionaram em reunião do executivo a maioria PSD sobre a desmarcação de consultas de dentista no Centro de Saúde de Sardoal, por ausência de assistente de dentista. Quem não gostou dessa intervenção política foi o presidente da administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo, Casimiro Ramos, que enviou um email para o presidente do município, Miguel Borges (PSD), para ser lido em reunião camarária, garantindo que as afirmações socialistas eram falsas. E exigiu mesmo um pedido de desculpas formal à médica dentista que, apesar de algumas interrupções por motivos de férias e de avaria em equipamentos, nunca deixou de dar consultas. O presidente Miguel Borges deu conhecimento aos vereadores da oposição sobre a resposta de Casimiro Ramos, que reiteraram ser factual que não foram realizadas consultas. Com ou sem dentista, resta saber se alguém está a mentir com todos os dentes que tem na boca.