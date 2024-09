Para aperitivo não está mau; vamos ver o que vem a seguir...

O novo presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), aproveitou a sua primeira reunião como líder do executivo para enumerar uma série de projectos e trabalhos para o que resta do mandato.

O novo presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), aproveitou a sua primeira reunião como líder do executivo para enumerar uma série de projectos e trabalhos para o que resta do mandato. Uma das áreas focadas foi a requalificação urbana no centro da cidade, apontando casos como os dos Largos dos Pasteleiros e Infante Santo. E a verdade é que um par de dias depois já os trabalhadores do município andavam a lavar a cara ao Largo Infante Santo, ali entre o mercado municipal e a antiga EPC. Para aperitivo não está mau, vamos ver agora os ‘pratos’ que se seguem....