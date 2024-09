Um discípulo de Marselfie

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, esteve presente na conferência “Desporto em Santarém”, que teve lugar na manhã de 24 de Setembro na Escola Sá da Bandeira, em Santarém, e aproveitou a oportunidade para tirar uma selfie com a ciclista olímpica Maria Martins, natural do concelho. O autarca disse mesmo, em tom de brincadeira, que pretende bater o record de selfies do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que todos sabemos ser um homem danado para posar para a fotografia. O Cavaleiro Andante deseja boa sorte a João Leite, mas avisa-o desde já que tem muito que pedalar para superar a marca do actual inquilino do Palácio de Belém….