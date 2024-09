O vereador da CDU na Câmara de Alenquer, Ernesto Ferreira, disse em tom de brincadeira, que o vice-presidente socialista, Tiago Pedro, está a ser promovido como uma estrela de Hollywood. Tudo por causa dos vídeos que o autarca tem divulgado nas redes sociais onde aparece a visitar várias obras. “Temos sido brindados com uma série de vídeos do Tiago e acho que outras forças políticas deviam ser convidadas para aparecer, já que deixámos de ter boletim municipal…ou será por outros motivos?”, questionou. Tiago Pedro não vê problema em aparecer num dos vídeos com o camarada Ernesto e mostrou-se satisfeito por o colega de vereação acompanhar o seu trabalho. “O objectivo é mesmo esse, chegar aos munícipes e o Ernesto também é munícipe. Mas os vídeos são apenas uma ínfima parte do trabalho. Sempre que entender e estiver disponível pode acompanhar-me num vídeo nas minhas obras”, disse. O Cavaleiro Andante reflectiu sobre o assunto e acha que os vídeos que vários políticos têm feito são positivos. Assim, aqueles que perderem as eleições nas próximas autárquicas podem seguir carreira como actores e, quem sabe, chegar às telenovelas portuguesas e até a Hollywood.