Ginástica a sério

No âmbito da Semana Europeia do Desporto, que decorreu entre os dias 23 e 30 de Setembro, o município de Santarém organizou um evento online, denominado “Dia da Ginástica Laboral”, dirigido aos seus trabalhadores. A actividade foi orientada por instrutores de três ginásios parceiros e teve como palco o salão nobre dos paços do concelho. Um local apropriado, tendo em conta que já ali decorreram sessões de câmara e de assembleia municipal onde não faltaram as habituais piruetas encarpadas, flic flacs à retaguarda e outras acrobacias políticas. Só que desta vez a ginástica foi mesmo a sério e não de língua....