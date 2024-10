A maior parte dos gatos que estavam no Centro de Recolha Oficial da Câmara de Vila Franca de Xira, em Castanheira do Ribatejo, apareceu morta dentro do gatil.

Mistério no gatil em Castanheira do Ribatejo

A maior parte dos gatos que estavam no Centro de Recolha Oficial da Câmara de Vila Franca de Xira, em Castanheira do Ribatejo, apareceu morta dentro do gatil, por cães do canil vizinho que conseguiram entrar no local e deitar o dente a tudo o que mexia. Uma situação lamentável e que deve ser esclarecida. Como é que a porta apareceu aberta é um mistério que merece ser investigado mas, obviamente, sem a colaboração do inspector Max ou de agentes da mesma espécie....