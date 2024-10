A CDU de Santarém promoveu um abaixo-assinado pela reabertura e gestão pública do Mercado Municipal de Santarém, tendo reunido 1123 assinaturas. O documento foi entregue ao presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Joaquim Neto (PS), horas depois de se ter ficado a saber da decisão da câmara em entregar a gestão do espaço à empresa municipal Viver Santarém. José Rui Raposo, um dos promotores da petição, estava contente com a decisão e com a feliz coincidência, mas como já cá anda há muitos anos prefere jogar à defesa e, tal como São Tomé, ver para crer....