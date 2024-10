A santa aliança

Tal como acontece a nível nacional com as negociações sobre o Orçamento de Estado, também em Santarém as cúpulas do PSD e do PS têm reunido para acertar o próximo plano de actividades e orçamento municipal.

Tal como acontece a nível nacional com as negociações sobre o Orçamento de Estado, também em Santarém as cúpulas do PSD e do PS têm reunido para acertar o próximo plano de actividades e orçamento municipal. A diferença é que no município ribatejano existe um acordo de governação entre os dois partidos do bloco central que, pelos vistos, vai durar mesmo até ao fim do mandato ou chegar lá perto. Pelo menos foi isso que o Cavaleiro Andante concluiu das intervenções do presidente da concelhia do PSD (e da câmara) João Leite e do presidente da concelhia do PS (e da União de Freguesias da Cidade) Diamantino Duarte, na última reunião de câmara. Como canta Rui Veloso, é muito mais o que os une do que aquilo que os separa. Embora dentro dos respectivos partidos haja quem sofra com azia e não se conforme com o enlace... .