Rosa do Céu faz prova de vida na assembleia municipal

O ex-presidente da Câmara de Alpiarça e presidente da Fundação José Relvas, o socialista Joaquim Rosa do Céu, apareceu na última assembleia municipal para criticar a posição da CDU sobre o prédio do legado de Manuel Nunes Ferreira, que a câmara vendeu para adquirir outros imóveis, cujo rendimento tem de ser transferido para a instituição segundo o testamento do benemérito. Mas só quem não percebe da política em Alpiarça e acha que o ex-autarca é um santinho é que pode acreditar que a prova de vida que Rosa do Céu foi fazer à assembleia teve como alvo os comunistas. A aparição de Joaquim Rosa do Céu pode ter sido muito mais que uma crítica aos comunistas. Pode ter sido um aviso à navegação socialista.