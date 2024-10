Toca a meter as costas a sorrir!

Duas dezenas de alunos do ATL da Casa de São José visitaram durante o Verão as instalações dos Bombeiros da Castanheira do Ribatejo e ficaram a conhecer mais sobre o trabalho da colectividade.

Duas dezenas de alunos do ATL da Casa de São José visitaram durante o Verão as instalações dos Bombeiros da Castanheira do Ribatejo e ficaram a conhecer mais sobre o trabalho da colectividade e o seu dia a dia. No final, como manda a tradição, tiraram uma fotografia de grupo para a posteridade, mas como há pais que gostam de ter os filhos numa redoma e armam todo o tipo de problemas quando a foto dos meninos aparece nos jornais os adultos lembraram-se, à semelhança do que já tinha acontecido em Alhandra numa outra iniciativa, que o melhor era tirar uma foto de grupo com toda a gente de costas a olhar de castigo para um camião. Longe vai o tempo em que se tinha de gritar “banana” para arrancar uns sorrisos à malta. Agora basta só apreciar a beleza das costas....