Vamos lá a mais uma...

Na última semana a ministra da Justiça foi a Vila Franca de Xira receber das mãos do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, o terreno para que o novo tribunal da cidade possa avançar. A cerimónia contou com muita gente incluindo elementos do Sindicato dos Funcionários Judiciais e alguns trabalhadores do actual Palácio da Justiça, que está num estado miserável. Foi mais uma cerimónia em que se ouviu as promessas do costume e os discursos habituais. O que ficou por saber, na verdade, é se é mesmo desta que se quebra o enguiço e a coisa avança. Senão, a este ritmo, a malta reforma-se antes de o prédio estar pronto!.