Nem os bombeiros escapam

No último fim-de-semana o armazém dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo foi assaltado. A corporação usa o espaço para guardar algum material que não cabe no quartel por falta de espaço e, apesar dos apelos à câmara, não têm aparecido alternativas. Foram roubadas águas e cadeiras de formação, que eram as poucas coisas que estavam no espaço. Em tempos difíceis para os nossos bombeiros, só faltava mesmo uma ajudinha dos amigos do alheio....