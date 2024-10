Preço da cerveja afecta desigualdades na capacidade de apanhar bebedeiras na Alpiagra

O eleito da Assembleia Municipal de Alpiarça pela CDU, João Osório, disse na última sessão da assembleia que não concordava com o facto de se ter tabelado a imperial na feira Alpiagra a 1,5€.

O eleito da Assembleia Municipal de Alpiarça pela CDU, João Osório, disse na última sessão da assembleia que não concordava com o facto de se ter tabelado a imperial na feira Alpiagra a 1,5€. O que, refere o autarca, afasta as pessoas de menores rendimentos. A presidente da câmara, Sónia Sanfona, retorquiu que seguiu a tendência de outros certames e que se calhar o preço ainda devia ser mais alto para evitar consumos excessivos por parte dos jovens ou daqueles que abusam. Ou seja, as desigualdades também se podem verificar nas bebedeiras.