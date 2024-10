Atirar a pedra e esconder a mão

A oposição na Assembleia Municipal de Benavente chumbou a 4.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2024 e com isso pode comprometer investimentos de milhões de euros nas áreas da habitação e educação. A proposta da maioria (relativa) CDU contou com os votos contra do PSD (7) e do Chega (3), bem como a abstenção do PS (5) e da candidatura independente (1). Curiosa foi a reacção do PS - que nessa data ainda tinha um acordo de governação com a CDU no município -, pois aprovou a proposta da revisão orçamental na câmara e absteve-se na assembleia municipal, permitindo com isso, na prática, que fosse chumbada. Depois de atirar a pedra, o PS de Benavente ainda tentou esconder a mão e emitiu um comunicado a fazer queixinhas do PSD, por ter votado contra, o que aliás já tinha acontecido em reunião de câmara. Bastava ao PS na assembleia municipal seguir o sentido de voto que o PS teve na câmara e a proposta tinha passado. Mas toda a gente sabe que pôr as culpas nos outros é sempre mais fácil, mesmo quando sabemos que a asneira é, em parte, nossa. E o PS não resistiu à tão humana tentação....