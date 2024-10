Querido Pai Natal...

O início do mês de Outubro é sinónimo de feira anual e do tradicional salão de artesanato em Vila Franca de Xira. Um momento sempre muito aguardado pela comunidade mas, ano após ano, o Pavilhão do Cevadeiro continua sem um sistema de climatização digno desse nome. Que importa se a cidade coloca no pavilhão os melhores artesãos do país se depois ninguém consegue ver nada com calma com o ambiente de estufa que ali existe? Eis uma boa dica para o presidente do município pedir ao Pai Natal: em Dezembro dava mesmo jeito um ar condicionado em condições no sapatinho….