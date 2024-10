Será que os ministros viram?

O Governo viajou de comboio de Lisboa até ao Entroncamento para realizar na cidade ferroviária, no dia 4 de Outubro, um Conselho de Ministros extraordinário dedicado à mobilidade, com particular enfoque na ferrovia. Esperemos que os governantes, nomeadamente o ministro das Infraestruturas, não fossem a dormir e tenham reparado neste deslizamento de terras que levou parte da berma da EN365 perto da estação de Santarém. É que a coisa está assim desde dia 19 de Janeiro de 2024 e, nove meses passados, ainda não foi parida uma solução para o problema que obriga ao condicionamento do trânsito nessa concorrida artéria.