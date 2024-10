A ver passar os comboios

O Entroncamento recebeu no dia 4 de Outubro um Conselho de Ministros extraordinário e o Governo em peso viajou de comboio entre Lisboa e a cidade ribatejana, porque o tema era a mobilidade. Não deixa de ser irónico que os governantes tenham escolhido precisamente o troço da Linha do Norte que mais tem sido esquecido por sucessivos governos no que toca a obras de modernização. Basta recordar a quantidade de passagens de nível que há por suprimir só no concelho de Santarém e Cartaxo, cujas obras são faladas há anos e anos, ou a variante ferroviária a Santarém, projectada e depois rasurada dos planos de investimentos. Será que é desta que vamos deixar de ver passar os comboios e temos governantes com eles no sítio e arcaboiço para mandar fazer aquilo que há muito se espera que seja feito?.